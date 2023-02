Di Lorenzo: “Vedo la stessa unità della Nazionale dell’Europeo. La Champions è un’altra competizione”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Spalletti alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte: “In campo Europeo le partite sono molto intense, il livello è molto alto. Ci siamo preparati al meglio per questa partita. Come analogie vedo la stessa unità della Nazionale. Non c’è timore né preoccupazione, in campionato stiamo facendo benissimo, un percorso bello, ma questa è un’altra competizione. È una gara importante per noi, per i tifosi, non siamo mai arrivati ai quarti e siamo consapevoli dell’importanza della partita. Ci siamo allenati al meglio per dimostrare anche in Europa le nostre potenzialità. Non penso ci sia una favorita, visto che arrivano le più forti. Affrontiamo una squadra forte, che sta facendo un buon campionato, ha un livello molto alto di ritmo e di intensità, ci siamo preparati al meglio senza pensare ai discorsi di favorito o non favorito. Tutto dipende da tutto quello che mettiamo in campo”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli