Di Lorenzo: “Tornare a Wembley sarà emozionante. Proveremo a fare la gara”

Il capitano del Napoli, esterno della Nazionale, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Sky in vista della gara con l’Inghilterra di domani sera.

Queste le sue parole: “Sarà una grande occasione per vedere che livello abbiamo raggiunto. Sarà una grande partita contro una grande nazionale, però siamo pronti anche noi. Siamo una squadra forte e abbiamo tutte le armi per metterli in difficoltà. Quando giochi in questi stadi contro queste grandi squadre sicuramente ci vuole personalità nel giocare la palla e cercare di mettere in pratica quello che abbiamo provato in questo raduno e in quello precedente. Ci conosciamo già di più e conosciamo di più quello che vuole il mister, il lavoro portato avanti è un lavoro fatto bene durante la settimana e adesso dobbiamo metterlo in pratica domani sera”.

Più velocità e circolazione di palla che, contro Malta, inizialmente non c’è stata?

“Sicuramente sarà un’altra partita. L’atteggiamento con Malta è stato positivo, poi dipende tutto dalla qualità che mettiamo in campo quando avremo il pallone, passa tutto da lì. Cercare di comandare nella partita, di comandare il ritmo, passa tutto attraverso la qualità che metteremo in campo”

Si torna a Wembley: “Entrando sicuramente rivivrò un po’ i momenti di quella notte e di quel percorso, perché ci abbiamo giocato più partite. Sarà una bella emozione, però una volta iniziata da parte dovremo metterla da parte perché c’è una partita da giocare e da vincere. Siamo pronti e tutta la squadra sa l’importanza della partita di domani”.

Foto: Instagram Di Lorenzo