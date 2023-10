Di Lorenzo su Osimhen: “Per noi non è cambiato niente, ha voglia di dare il massimo”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione per la gara contro il Real Madrid, Giovanni Di Lorenzo si è soffermato anche sul momento di Victor Osimhen, stemperando le voci di questi ultimi giorni: “Per noi non è cambiato niente, il rapporto che ha all’interno della squadra, l’atteggiamento e la voglia di dare il massimo per questa maglia e questi tifosi non sono cambiati. Lo si vede in partita quando gioca, anche con la disponibilità verso i compagni. Sappiamo che è un grandissimo giocatore, darà il massimo per affrontare una grande partita“.

Foto: Twitter Napoli