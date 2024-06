Di Lorenzo: “Parlerò del Napoli a tempo debito, mettendoci la faccia”

Manca sempre meno all’inizio dell’Europeo per gli azzurri di Luciano Spalletti, attesi dalla partita contro l’Albania il prossimo 15 Giugno. Di questo e del suo futuro ha parlato Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

“Conte e Spalletti? Sicuramente sono due allenatori che stanno facendo una carriera incredibile, tutti e due hanno raggiunto la Nazionale, quindi è un onore essere allenati da loro”. Il terzino del Napoli non si sbilancia sul futuro: “Sono serenissimo, sto preparando l’Europeo che è qualcosa di bello. Adesso può sembrare tutto normale, ma per me che ho fatto un percorso partendo dal basso, fare due Europei mi rende orgoglioso. La concentrazione è massima su questa competizione dove voglio far bene, per accantonare una stagione difficile dal punto di vista personale e del Napoli. Ciò che dà fastidio è il supporre le cose. Ci siamo parlati a fine stagione con la società”. Su Conte: “Essere stimato da un grande allenatore come lui fa piacere. Significa che è stato apprezzato ciò che è stato fatto”. Sul Napoli: “Non ho problemi a parlarne, ho parlato con la società a fine campionato e poi sono venuto in Nazionale. La concentrazione adesso è qui, quando poi sarà il momento di parlare del Napoli lo farò e ci metterò la faccia come sempre”.

Foto: instagram Di Lorenzo