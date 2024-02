Di Lorenzo: “Siamo tutti responsabili, dobbiamo fare di più”

Intervenuto in conferenza stampa al fianco del nuovo allenatore Francesco Calzona, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha così parlato alla vigilia della sfida di Champions contro il Barcellona, valida per la gara di andata gli ottavi di finale di Champions League: “Sicuramente quando si cambia allenatore per la terza volta vuol dire che qualcosa non va e che la situazione non è bella. Però la squadra è cosciente della situazione, ha preso coscienza e sa che deve fare di più, questo sicuramente. Adesso ci metteremo subito al lavoro con il nuovo mister per uscire tutti quanti da una situazione che non ci vede contenti. I responsabili sono tutti, lo siamo noi giocatori che andiamo in campo e quindi la squadra come ho detto è cosciente di questo e sta dando il massimo per uscire da questa situazione”.

Foto: Instagram Di Lorenzo