Di Lorenzo sblocca di testa: il Napoli in vantaggio a Lecce dopo 45’

Il Napoli ha chiuso in vantaggio il primo tempo a Lecce grazie a un gol di Di Lorenzo al 19’: girata di testa su cross di Kim e traiettoria imprendibile per Falcone. Gol convalidato dopo un lungo consulto con il Var. Il Lecce era partito bene, sfiorando il gol con Maleh al 9’, bella girata e deviazione di Meret in angolo. Subito dopo il vantaggio, il Napoli ha trovato sicurezza sfiorando il raddoppio con Lozano al 31’ (parata di Falcone in angolo), pochi minuti prima Raspadori aveva sbagliato la finalizzazione per Kvaratskhelia. Il Lecce ha tenuto bene il campo, ma dopo il vantaggio firmato Di Lorenzo non è più riuscito a rendersi davvero pericoloso.

Foto: Twitter Napoli