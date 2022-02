Di Lorenzo: “Sarà una gara con tanti duelli, dobbiamo accettare il loro possesso palla e avere pazienza”

Insieme a Spalletti, ha presentato la gara tra Napoli e Barcellona, anche Giovanni Di Lorenzo, esterno dei campani.

Queste le sue parole: “Siamo carichi, sappiamo che è una gara importante, finalmente ritroviamo anche il nostro pubblico e siamo pronti, ci siamo preparati bene e non vediamo l’ora di giocare”.

Sulla botta alla testa: “Sto bene, è stato un colpo importante ma sono a disposizione e pronto per giocare. Sono pronto a giocare in ogni modo, vediamo, per me non cambia niente”.

Sul Barcellona: “Sappiamo che sono forti, hanno giocatori importanti nell’uno contro uno davanti e dobbiamo essere pronti ai duelli, il calcio va in questa direzione dell’uno contro uno e bisogna accettarli ed essere pronti per limitarli. Dobbiamo vincere quindi dovremo essere anche noi da dietro più propositivi. Sarà difficile, l’abbiamo visto già all’andata, il loro possesso palla ti costringe ad abbassarti e dovremo essere più coraggiosi ed aggressivi per limitarli e avere pazienza, poi col pallone dovremo far vedere le nostre armi”.

Quale arma utilizzare: “Li conosciamo di più, ma sapevamo della loro forza, dovremo rischiare di più le giocate per uscire da dietro perché loro sono forti col pallone ma anche quando ti pressano per recuperarla subito, ma dovremo rischiare”.

Foto: Twitter Napoli