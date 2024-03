Di Lorenzo: “Questa fascia l’ha portata il più grande di tutti, è una responsabilità in più. Se c’è una cosa che odio di Napoli è il traffico”

Lunga intervista quella rilasciata dal difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ai canali ufficiali del club. Il capitano azzurro, ripreso in macchina nel tragitto che porta al Konami Training Center di Castel Volturno, si è raccontato a 360 gradi: “A fine allenamento vado a riprendere Azzurra (la figlia ndr). Stare con loro è la cosa più bella che c’è. Quando ti nasce un figlio la vita cambia, vivi più per loro che per te. Se c’è una cosa che odio di Napoli è il traffico. Però poi ti rifai gli occhi con la sua bellezza”.

Di Lorenzo racconta poi di quando è diventato capitano del Napoli: “Questa fascia l’ha portata il più grande di tutti, è una responsabilità in più. Il ruolo di capitano è bello, non me lo sarei mai aspettato quando sono arrivato. Poi quell’anno lì ci sono state tante partenze, tanti sono andati via, Spalletti decise di darla a me e ho cercato da subito di rappresentare al meglio i miei compagni, lo spogliatoio e quello che sto cercando di fare anche adesso. Non hai pensieri ma devi essere pronto a tutto, devi gestire tante cose, però mi piace e spero che i miei compagni siano contenti di me, penso di sì (ride, ndr), e quando Spalletti mi ha fatto capitano la cosa più bella è stata l’approvazione dei ragazzi e anche di chi era da più tempo qui, vuol dire che mi stimano come persona.”

Foto: Twitter SSC Napoli