Di Lorenzo: “Punto di partenza importante. Daremo il massimo per passare il turno”

Pareggio grazie al gol di Osimhen per il Napoli al Maradona contro il Barcellona, ai microfoni di Prime dopo la gara con i blaugrana ha parlato il capitano degli azzurri Giovanni Di Lorenzo. “Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra forte, siamo stati compatti e sicuramente è un punto di partenza importante. Abbiamo preparato questa gara in un allenamento e mezzo, la squadra si è resa disponibile. Dobbiamo fare di più ma oggi si è fatto un passo in avanti. Adesso pensiamo al ritorno”.

Sul ritorno di Osimhen: “E’ un ritorno importante per noi, è un grandissimo campione. E’ tornato con la testa giusta, ci darà una mano in queste partite che rimangono. Lui, Raspadori e Simeone, il mister ha molta scelta per l’attaccante”.

Infine, sul ritorno: “Il pareggio è importante, adesso andremo lì per giocarci il passaggio del turno ed è importante per tutti. I tifosi ci sono stati vicini, daremo il massimo per cercare di passare il turno”.

Foto: Instagram Di Lorenzo