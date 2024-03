Di Lorenzo: “Non si possono prendere due gol in tre minuti. Dispiacere enorme”

Giovanni Di Lorenzo, esterno del Napoli, ha parlato a Sky dopo la sconfitta a Barcellona.

Queste le sue parole: “La pressione c’è in questo tipo di partite. Non abbiamo avuto un approccio positivo alla gara, prendere 2 gol in 3 minuti a questi livelli non si può e un po’ ha condizionato la gara. Siamo stati bravi a restare in partita quasi fino alla fine, ma poi abbiamo preso il 3-1. Prestazione a tratti buona, però dispiace perché usciamo da una competizione in cui volevamo andare avanti”.

Ora l’obiettivo è la qualificazione alla Champions? “L’obiettivo è quello. Dobbiamo vincere tante partite, siamo sulla buona squadra e siamo ripartiti bene con il nuovo allenatore sul piano delle prestazioni. Questo ci fa ben sperare per il campionato, ma dispiace per la Champions”.

Foto: Instagram Di Lorenzo