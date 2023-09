Di Lorenzo: “Non è questione di mancanza di fame. Lo spirito di sacrificio non manca mai”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria contro il Braga.

Queste le sue parole: “Abbiamo creato un po’ di palle gol ma non siamo riusciti a concretizzarle. In Europa le partite sono difficili, abbiamo sofferto, ma abbiamo vinto. Fame? Ancora con questa fame… Nel calcio non deve mai mancare lo spirito di sacrificio e l’unione del gruppo, a noi sono cose mai mancate. Oggi abbiamo dato dimostrazione di questo. E’ una vittoria importante per noi che ci dà tre punti in un girone difficile”.

Foto: Instagram personale