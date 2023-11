Di Lorenzo: “Non cambierei nessuno dei miei compagni con un calciatore del Real”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League: “Quale calciatore del Real Madrid vorrebbe avere come compagno al Napoli? Con tutto il rispetto non cambierei nessuno dei miei compagni di squadra. So che il Real domani avrà tanto infortunati, ma sicuramente scenderà in campo la formazione migliorare”.

Su Bellingham: “Abbiamo rivisto qualche immagine della partita d’andata, concentrandoci anche sulla posizione di Bellingham. Fra le linee dovremo essere bravi ad andarli a prendere e stare corti coi reparti per cercare di dare al Real meno spazio possibile”.

Sull’arrivo di Mazzarri: “Se mi sento più libero? Mi sono sempre sentito libero, anche con Garcia. Nelle ultime partite sono stato senza dubbio più incisivo, ma in realtà ho cercato di propormi là davanti fin dall’inizio della stagione”.

