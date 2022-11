Di Lorenzo: “Mancini punta tanto sui giovani e anche noi dobbiamo metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio”

Il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa della Nazionale in vista delle due amichevoli contro Albania e Austria. Ecco le sue parole: “Mancini punta tanto sui giovani e anche noi dobbiamo metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio. Quest’anno a Napoli abbiamo perso pedine importanti, ma attraverso i giovani siamo ripartiti e spero anche qui in Nazionale sia la stessa cosa. Sono due amichevoli ma importanti per il Ranking, vanno affrontate nella maniera giusta. Dopo la vittoria dell’Europeo abbiamo abbassato la soglia dell’attenzione.” Ha successivamente parlato anche del Napoli, delle rivali per lo scudetto: “Stiamo portando in Italia e in Europa un calcio bello, dobbiamo continuare così. A Napoli stiamo facendo qualcosa di incredibile, di inaspettato. Nessuno si aspettava questa nostra partenza, ma attraverso il lavoro e un gruppo unito ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni ma il campionato è ancora lungo e dietro di noi ci sono tantissime squadre forti che ci inseguono. Vincere da capitano? Sarebbe davvero un sogno vincere lo Scudetto a Napoli e vincerlo da capitano come Maradona. Però, come detto prima, la stagione è ancora lunga. Per chi tifo in Qatar? Per il calcio. Spero in una bella competizione”

Foto: Instagram Di Lorenzo