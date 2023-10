Di Lorenzo: “L’Inghilterra ha grandi individualità, ma anche noi siamo forti. Servirà personalità”

Intervenuto in conferenza stampa, il terzino del Napoli e della Nazionale italiana, Giovanni Di Lorenzo, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Nazionale inglese: “Sono una grandissima squadra con grandi individualità, ma noi siamo una squadra forte. Abbiamo iniziato un percorso nuovo, abbiamo lavorato davvero bene e ci sono tutti i presupposti per fare un grande partita”.

Poi ha proseguito: “Ho visto una crescita, stiamo lavorando tanto in questi giorni. Il tempo non è tantissimo ma è importante che ci sia disponiblità da parte di tutti e non è mai mancata. Spalletti l’ho trovato uguale, molto carico per questa nuova avventura e siamo pronti per seguirlo”.

Infine su Bellingham: “Ha iniziato benissimo la stagione ma non abbiamo studiato qualcosa in particolare solo per lui. Ci siamo preparati bene per affrontare al meglio tutta la squadra inglese”.

Foto: Instagram Di Lorenzo