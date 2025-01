Di Lorenzo: “Le vittorie contro Atalanta e Juventus, entrambe in rimonta, dimostrano quanto questa squadra sia matura e determinata”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Juventus.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto progressi significativi sia nell’approccio che nella gestione delle partite. Le vittorie contro Atalanta e Juventus, entrambe in rimonta, dimostrano quanto questa squadra sia matura e determinata. Sappiamo affrontare le gare nel modo giusto e stiamo continuando a migliorare.”

Cosa vi ha detto Conte durante l’intervallo? “Nel primo tempo la partita era in equilibrio: avevamo di fronte un avversario di alto livello ed è normale non riuscire sempre a imporre il proprio gioco. Nella ripresa, però, siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto e abbiamo ribaltato il risultato, dimostrando di essere una squadra matura.”

Puntate a qualcosa di più della qualificazione in Champions? “La nostra attenzione è rivolta alla prossima partita. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, considerando che a inizio stagione, dopo un anno difficile, tutto questo sembrava impossibile. Essere tornati competitivi in così poco tempo è la prova del grande lavoro svolto dal gruppo. Adesso ci troviamo al primo posto e ce lo godiamo, ma il campionato è ancora lungo e ci aspettano tante sfide. Affronteremo ogni partita con lo stesso impegno, poi vedremo dove saremo.”

Quanto vale questa vittoria e quanto vi ha spinto il pubblico?

“Sappiamo che le sfide contro la Juventus qui hanno un sapore speciale, ma siamo stati bravi a rimanere concentrati e a restare in partita fino alla fine. È un successo di grande valore contro una squadra molto forte che, fino ad oggi, non aveva mai perso. Siamo soddisfatti e ci godiamo questi tre punti insieme ai nostri tifosi.”

Foto: Instagram Di Lorenzo