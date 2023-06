Di Lorenzo: “La vittoria all’andata contro la Juventus ha determinato il nostro campionato”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato a DAZN in merito della stagione del Napoli. Ecco le sue parole: “La cosa che mi ha fatto più piacere è aver avuto l’approvazione dei miei compagni quando ho ricevuto la fascia. Ho ringraziato il mister per la scelta, così come i ragazzi e ho detto loro che avrei cercato di rappresentare al meglio lo spogliatoio”.

La svolta della stagione, Napoli-Juventus: “E’ stata una vittoria che ha determinato tutto il resto del campionato, abbiamo tenuto dietro la Juve che poteva starci col fiato sul collo a -4. A Napoli l’umore di tutta la città dipende dal nostro risultato, per noi è semrpe una grande responsabilità”.

Foto: Twitter Napoli