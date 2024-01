Di Lorenzo: “Il lavoro è stato premiato. Supercoppa? Sarebbe bello portare a casa un altro trofeo”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Salernitana.

Queste le sue parole: “Siamo stati bravi pareggiarla prima dell’intervallo perché queste sono partite difficili contro una squadra chiusa come la Salernitana che si difendeva bene, l’episodio ci ha aiutato. Oggi siamo partiti bene, cercando di fraseggiare, poi abbiamo preso questo eurogol ma sul piano dell’impegno la squadra non è mancata e alla fine è stata premiata”.

Cosa è successo con Candreva? “Ci siamo chiariti subito, ho frainteso io, sono cose che capitano con la tensione. Era una partita importante, questo gol è stato liberatorio, è un anno in cui non riusciamo a sbloccarle, questa vittoria è importante per cercare di guadagnare qualche posizione in classifica”.

Come si gestiscono questi momenti? “Sono momenti nei quali non ci sta girando, ma dobbiamo comunque dimostrare di avere carattere e personalità, è facile nascondersi o fare il compitino, io cerco sempre di dare una mano ai compagni che sono fantastici. Sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra nei momenti belli e in quelli meno belli, sul piano dell’atteggiamento e dell’impegno credo che non siano mai mancati”.

Ti piacerebbe alzare un altro trofeo? “Sarebbe bello, siamo lì e ce la giochiamo, in una competizione come questa si azzerano tutti i valori. Cercheremo di battere la Fiorentina per conquistare la finale e regalare un altro trofeo al Napoli”.

Foto: Instagram Di Lorenzo