Di Lorenzo: “Felice di aver fatto la gavetta, la Serie C ti aiuta a crescere”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato durante l’evento “Digital Collection Serie C 2023/24” di Panini che si è svolto questa mattina nella sede della Lega Pro a Firenze: “La mia prima esperienza è stata a Cuneo. Ho un bellissimo ricordo della Serie C, è un campionato difficile che ti aiuta a crescere. Sono contento di essere partito dalla Lega Pro, mi ha aiutato ad arrivare al livello attuale. Un campionato decisamente formativo. Seguo sempre la Serie C, ho diversi amici che giocano in C. Quando posso cerco di vedere sempre le partite di Serie C. “Il consiglio è quello di crederci sempre anche quando la Serie A sembra lontana. Anche io ho avuto momenti di difficoltà durante il mio percorso, ma non ho mai mollato ed ho continuato ad inseguire il mio sogno. Ricordo tutti i sacrifici che ho fatto e ora che sono in Serie A continuo a spingere come sempre”.

Infine: “Il calcio italiano avrà altri calciatori che dalla Serie C arriveranno in Nazionale? Me lo auguro, avendo calcato quei campi so che ci sono giocatori con qualità. Serve anche un po’ di fortuna, spero che altri ragazzi riescano a fare un percorso come il mio. Io sono felice di aver fatto la gavetta, ti aiuta a formarti”.

Foto: Instagram Di Lorenzo