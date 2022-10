Di Lorenzo: “Estate turbolenta, ma ora stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro. Kvara? Impatto incredivile, speriamo continui così”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato al Gran Galà del Calcio.

Queste le sue parole: “Per quanto riguarda abbiamo lavorato sempre come lo scorso anno, si può incrementare sempre però. Il merito è dello staff che ci permette di scendere in campo in perfette condizioni. Stiamo facendo qualcosa di incredibile dopo un’estate un po’ turbolenta per le tante partenze, dà ancora più valore a quello che stiamo facendo e sta facendo la squadra”.

Quanto è difficile marcare Kvaratskhelia in allenamento?

“Beh, è tosto, veramente molto forte. Quello che sorprende, al di là delle qualità tecniche, è l’impatto che ha avuto subito in Serie A. Speriamo che continui così”.

Interrompere questo momento con la sosta un po’ vi dispiacerà?

“Ci sono altre partite intanto, dobbiamo chiudere bene il girone di Champions, cercando di arrivare primi e rimanere in alto in classifica in campionato. Poi ci sarà la sosta, per noi italiani senza Mondiale, ci dispiace, poi rientreremo a gennaio cercando di portare avanti il lavoro che abbiamo fatto fino ad adesso”.

Foto: Instagram personale