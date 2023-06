Di Lorenzo: “E’ un onore aver alzato questo trofeo. Un orgoglio essere il vostro capitano”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha postato su Instagram la foto della premazione e del trofeo vinto, scrivendo i suoi pensieri in merito.

Queste le sue parole: “È stato un onore poter alzare questa coppa, per tutto quello che significa.Un’emozione unica, gratitudine verso i miei straordinari compagni, mister, staff, dirigenti e tutte le persone che non si vedono ma si sentono eccome! Una gioia immensa aver festeggiato con il popolo napoletano per un risultato straordinario, sognato, voluto e raggiunto.È stato un orgoglio essere il vostro Capitano. #forzanapolisempre”.