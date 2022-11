Di Lorenzo e doppietta Grifo: l’Italia batte 3-1 l’Albania. Esordio per Pafundi e Fagioli

L‘Italia batte 3-1 in amichevole l’Albania a Tirana. Buon test per gli Azzurri di Mancini, che ha potuto provare diversi elementi per il futuro. Partita in salita per gli Azzurri, con i padroni di casa a passare in vantaggio. Asse Empoli, su calcio di punizione al 16′, Bajrami mette in mezzo, colpo di testa vincente di Ismajli che batte Meret.

La reazione dell’Italia è buona. Arriva il pareggio immediato di Di Lorenzo, al 20′, e al 25′ la rete di Grifo, che ribalta la gara. Momento di forma straordinario per l’attaccante del Friburgo, reduce da 11 gol in 2o presenze stagionali in Germania.

A fine primo tempo, paura per un brutto infortunio subito da Sandro Tonali, che è caduto male ed è uscito in barella. Nella ripresa, tris azzurro, ancora con Vincenzo Grifo, che porta l’Italia sul 3-1. Finisce 3-1 per l’Italia, con l’ingresso in campo anche di Chiesa al 91′ e l’esordio del 16enne Pafundi e dello juventino Fagioli.

Foto: twitter Italia