Di Lorenzo: “Delusi da questo risultato. Ora pensiamo subito a domenica”

Anche Giovanni Di Lorenzo ha commentato la sconfitta contro lo Spartak Mosca: “C’è stato un po’ di nervosismo dopo una partita difficile e con decisioni arbitrali un po’ così. Siamo delusi perché volevamo vincere, non ci siamo riusciti e ci dispiace. Un uomo in meno si sente, è sempre difficile, soprattutto con tante partite ravvicinate. La partita l’abbiamo fatta, dispiace per i gol presi ma adesso pensiamo subito a domenica”.

FOTO: Twitter Napoli