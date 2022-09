Di Lorenzo: “Contro il Liverpool? Vittoria importante ma dobbiamo tenere i piedi per terra”

Queste le parole del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, rilasciate ai microfoni di Amazon Prime Video dopo la roboante vittoria della squadra campana sul Liverpool: “Alla vigilia sapevamo che potevamo metterli in difficoltà e l’abbiamo fatto. Peccato per quel gol subito, è una situazione che anche io potevo valutare meglio, non ho sentito i miei compagni che mi hanno chiamato l’uomo. Dispiace per il gol subito, ma è stata veramente una bella serata con un tifo incredibile”. E riguardo al campionato: “Dobbiamo tornare a giocare in campionato con entusiasmo, prendere questa vittoria e riuscire a cavalcare questo entusiasmo che può portarci, senza eccedere e tenendo i piedi per terra perché ancora la stagione è lunga. Stasera abbiamo dato una bella risposta e siamo contenti”.

Foto: Instagram Di Lorenzo