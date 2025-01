Di Lorenzo: “Conosciamo l’importanza della gara. Conte? Ultimamente ci chiede di muoverci molto”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio dell’importante gara contro la Juve.

“Sappiamo tutti l’importanza che ha questa partita qui a Napoli, ma noi dovremo essere bravi a rimanere in partita con la testa dall’inizio alla fine, senza farci distrarre dal contorno. Sarà una partita difficile e il campo ci dirà chi è il migliore. Abbiamo fatto degli step in avanti, siamo cresciuti tanto in questa prima fase di campionato. Ultimamente stiamo cercando di muoverci tanto, ce lo chiede l’allenatore, ci siamo preparati bene. Sappiamo che queste partite vengono decise da episodi e dettagli. Chi sbaglierà meno avrà più possibilità di portare a casa la vittoria, c’è una bella atmosfera e speriamo di fare bene”.

Foto: Instagram Napoli