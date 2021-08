Di Lorenzo: “Con Spalletti si lavora bene. Ecco quali sono gli obiettivi del Napoli”

Il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dell’inizio del campionato a Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole: “Si lavora bene con Spalletti, il primo impatto è positivo. È un allenatore esperto e si vede che ha avuto squadre importanti. Noi lo stiamo seguendo al 100% perché vogliamo fare una grande stagione a partire da domenica. Prima di campionato? In queste partite nascondono tante insidie. Il Venezia torna in A dopo tanti anni ed avrà voglia di partire bene, ma anche noi vogliamo far bene a differenza dell’anno scorso. Vogliamo essere protagonisti. Obiettivi? La squadra è forte, c’è tutto per far bene, ma conta il campo e non le chiacchiere. Dovremo dimostrare sul campo di meritare l’accesso alla Champions League”.

Sulla vittoria dell’Europeo: “Tutto l’Europeo è stato indimenticabile e rimarrà sempre dentro di me. Quando vinci queste competizioni la convinzione cresce ed avremo tantissimo entusiasmo da trasmettere ai nostri compagni. Spero di fare una bella stagione. Bisogna sempre credere in se stessi soprattutto nei momenti difficili che si possono superare. A me è successo questo e ora mi godo tutte le soddisfazioni attraverso un po’ di sacrifici. Mancini è stato fondamentale in questo biennio, è sempre stato convinto del valore della squadra e s’è visto in campo. Siamo un bel gruppo ed una squadra forte e parte del merito è anche del mister”.

Foto: Twitter Napoli