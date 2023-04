Di Lorenzo: “Con il Milan solo una serata no. Vincere a Lecce era difficile. Siamo stati bravi”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Sapevamo che era una partita importante per noi, difficile contro una squadra organizzata, ben allenato e stasera si è visto. Sono tre punti importanti, continuiamo il percorso verso il nostro sogno”.

Sul gruppo: “Se c’è una forza quest’anno è il gruppo. Sono tutti molto partecipi, chi parte dall’inizio, chi entra a gara in corso e pure chi rimane in panchina. E’ stato un gol importante e lo dedico ai miei compagni”.

Sul ko col Milan: “Ho continuato il discorso del mister. Quella col Milan è stata una partita no, ma non ci deve distogliere dal nostro obiettivo, non cancella quanto fatto. Lecce è un campo difficile e altre big hanno fatto fatica, era importante vincere”.

Sulla Champions League contro il Milan. “Da domani ci penseremo, dovremo affrontarla con serenità e continuando a fare ciò che ci ha portato ad essere primi in classifica. Dobbiamo essere spensierati, entusiasmo e poi col mister vedremo come l’affronteremo”.

Foto: Instagram Di Lorenzo