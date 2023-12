Di Lorenzo: “Ci manca un po’ di continuità. Da cosa ripartire? Dal fatto che siamo tornati a fare un buon calcio”

L’impatto di Mazzarri? “Il mister conosce l’ambiente ed è un aspetto positivo per tutti. Quando si cambia allenatore vuol dire che le cose stanno andando male, lui ha cercato di ricompattare l’ambiente e dare fiducia. È vero che non stiamo facendo benissimo ma siamo sempre i campioni in carica, la squadra è forte e il gruppo è unito quindi siamo ripartiti da questi concetti per cambiare la situazione”.