Di Lorenzo: “Che emozione il primo gol al San Paolo”

Giovanni Di Lorenzo il gol lo stava cercando con insistenza. Contro il Torino è arrivata la seconda marcatura in maglia azzurra, ma soprattutto la prima al San Paolo. “E’ un’emozione il primo gol al San Paolo, è bello, ma più importante è la vittoria con i tre punti”, ha ammesso il difensore al termine del match. Con Ancelotti prima e Gattuso poi Di Lorenzo è presto diventato un punto di riferimento per questo Napoli: “Non mi aspettavo di giocare così tanto, era un obiettivo. Sono contento ma il campionato non finisce oggi e devo crescere”.

Sulla crescita della squadra: “Era un banco di prova importante dopo il Barcellona, abbiamo fatto bene, rischiando poco o nulla, ma anche stasera sull’unica occasione subita abbiamo preso gol. Dispiace, volevamo tenere la porta inviolata ma contano i tre punti. Stiamo dando continuità alle prestazioni ed ai risultati, ora dobbiamo pensare alla Coppa Italia