Di Livio: “La Juve con Chiesa e Kulusevski ha un futuro anche dopo CR7”

Angelo Di Livio, ex esterno di Juve, Fiorentina e Nazionale, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, del futuro in casa bianconera, affermando come Pirlo abbia giocatori anche per il dopo Cristiano Ronaldo.

Queste le parole di Di Livio: “Chiesa-Kulusevski, Juve ok pure nel dopo-CR7. Chiesa non è ancora nella sua forma migliore, ma ha qualità indiscutibili che lo portano ad essere tra i migliori d’Europa. Il rendimento non ancora al top è dovuto probabilmente al passaggio al mondo Juventus, alla prima stagione in Champions, che può essere traumatico sempre, figuriamoci a 23 anni. Chiesa con Morata e Kulusevski, senza dimenticare Dybala possono formare un bel tridente. Per me lo hanno preso anche per il dopo CR7. Nell’immediato anche Kulusevski è un 2000 e può essere che paghi questo salto, ma se portano avanti gli investimenti fatti sono ok per anni”.

Foto: Blogdisport