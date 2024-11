Di Liberatore: “In Monza-Milan due errori ma il VAR era tagliato fuori. Giusto annullare il gol all’Udinese”

Elenito Di Liberatore ex arbitro è stato ospite della nuova puntata di Open VAR su Dazn.

Queste le sue parole: “Sull’episodio di Monza-Milan, con il gol annullato ai brianzoli per un fallo precedente alla rete di Mota. Contatto leggero e l’arbitro ha deciso? Esattamente. Ci sono due errori, ma dal campo: il primo è che si tratta di un contatto leggero, da non sanzionare. Poi c’è l’errore del timing: se avessero sanzionato dove è occorso, si sarebbe parlato di un fallo sbagliato, quantomeno leggero, ma avendo dilatato il tempo, noi abbiamo costruito questa situazione. Il Var lì non può intervenire, è tagliato fuori dal fatto che un minimo di contatto c’era”.

Sul gol annullato a Davis in Udinese-Juve: “Anche qui hanno atteso in maniera corretta. Letto in modo coerente l’episodio”.