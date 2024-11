Martinez salva su Conceicao, il Var ferma Rogers al 93′: reti inviolate tra Aston Villa e Juventus

Reti inviolate tra Aston Villa e Juventus: 0-0. La prima conclusione del match è degli inglesi, con Torres che però di testa da angolo non centra la porta difesa da Di Gregorio. Attorno al ventesimo prova ad accendersi Yildiz, impreciso al tiro dopo una buona serpentina in solitaria. Nessuna delle due squadre vive un gran momento di forma e la tensione si vede anche nei tanti errori tecnici in campo. Per un altro quarto d’ora succede poco, al 37′ poi la palla buona per Watkins in area, ma Di Gregorio sfodera i riflessi. E sul corner seguente ci mette la testa Gatti su Cash per evitare il peggio. La gara si accende in pochi istanti e sul fronte opposto si fa vedere anche Weah, che calcia però senza precisione. Brivido Juve a inizio recupero: calcio di punizione dal limite di Digne che sbatte sulla traversa, Al 65′ la Juventus ha la palla per trovare il vantaggio: un calcio d’angolo di Koopmeiners arriva sul secondo palo dove c’è Conceicao, fermato però da un ‘Dibu’ Martinez miracoloso. Cinque giri d’orologio più tardi, il pallone del vantaggio arriva sul piede di McGinn da due passi ma è provvidenziale Locatelli a salvare sulla linea. C’è l’idea che la partita si sia finalmente accesa, e invece il ritmo cala ancora, complice anche la solita girandola dei cambi. Brivido negli istanti finali: Di Gregorio perde palla in area, Rogers insacca nella porta vuota ma era fallo sul portiere della Juve. Termina così 0-0, la Juventus trova un altro pareggio. E un altro 0-0.

Foto: Instagram Juventus