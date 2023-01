Di Gregorio avverte tutti: “Finora ho fatto bene, ma posso fare ancora meglio”

L’estremo difensore del Monza, Michele Di Gregorio, partito ad inizio stagione come vice di Alessio Cragno – ad oggi vanta ben 15 presenze da titolare in questo avvio di campionato. Il portiere intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua prima parte di stagione con la maglia del Monza: “Se ripenso al 2017, quando esordii tra i professionisti a Renate, ritenevo questo percorso quasi impossibile. In cinque anni sono cresciuto come uomo e come giocatore, un processo di maturazione completo. Ho accettato il Monza subito, quando mi hanno chiamato. Credevo nel progetto fin dal principio. Ho fatto bene finora, ma posso fare ancora meglio”.

Foto: Instagram Monza