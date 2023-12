Di Gregorio: “L’umore non è dei migliori, eravamo riusciti a pareggiarla. Vlahovic? Lo avevo studiato”

Michele Di Gregorio, portiere del Monza, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Non siamo contenti perchè eravamo riusciti a pareggiarla. Prendere gol all’ultimo così non è mai bello. Sicuramente l’umore non è dei migliori ma ora bisogna analizzare la partita e ripartire martedì la preparazione in vista del Genoa”.

Il vero Monza si è visto nel secondo tempo? “Questa Juve è un po’ diversa rispetto a quella dell’anno scorso. Si difendono bene ed è difficile fare gol. Loro si sono abbassati un po’ di più nel secondo tempo e siamo riusciti a fargli gol”.

Cosa cambia nei vostri obiettivi? “Bisogna giocare partita per partita come sappiamo cercando di iniziare subito dal primo tempo piuttosto che aspettare il gol subito”.

Hai studiato Vlahovic? “Sì, guardiamo sempre quattro-cinque giocatori che possono calciare i rigori. Parliamo con i preparatori e cerchiamo di fare delle valutazioni: Quando siamo lì, andiamo anche in base alle sensazioni del momento. Io ho aspettato Vlahovic fino alla fine. La respinta poi mi è rimasta più centrale e ho solo cercato di coprire più porta possibile. Sono stato anche un pizzico fortunato”.

Foto: Instagram Monza