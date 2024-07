Di Gregorio: “Juventus significa vittoria. Obiettivo? Non sentirmi già arrivato, ma migliorare sempre”

Michele Di Gregorio nuovo portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv soffermandosi sui primi momenti in casa bianconera.

Queste le sue parole: “La prima giornata in bianconero? Molto bene perché si respira già da subito, alla Continassa, qualcosa di speciale. Quindi sono molto contento davvero”.

Per Di Gregorio la Juventus significa…“In tanti, prima di venire qui, mi hanno che chi viene qui, viene per vincere. Quindi significa vittoria”.

Come descriveresti questo momento della tua carriera? “Un percorso duro, un percorso che è partito da lontano, dalla Serie C. Forse neanche pensavo dove sarei potuto arrivare e poi oggi quando sono arrivato, ho provato emozioni forti proprio per questo. Perchè è un raggiungimento importante ma so che deve essere un punto di partenza”.

Un aggettivo per descriverti e i tuoi punti forza? “Un aggettivo ti direi reattivo e i miei punti di forza la reattività e l’esplosività, però credo anche l’equilibrio mentale e credo che arrivare qui significhi ancora migliorarsi quindi non vedo l’ora”.

Che effetto ti farà giocare di nuovo all’Allianz Stadium visto che ci hai giocato li l’ultima con il Monza? “Se me lo avessero detto non lo avrei progettato neanche nella mia testa così bene. È stato bellissimo perché l’Allianz Stadium mi ha applaudito, quindi quando ti parlavo di emozioni di oggi, anche quel giorno è stato molto emozionante”.

Che obbiettivi ti poni? “Mi sono posto sempre gli obiettivi di migliorarmi e di lavorare e non fermarmi. Non devo pensare di essere arrivato e non pensare che il viaggio sia finito, ma anzi. Penso sia solo l’inizio, ho tanta voglia di iniziare e mettermi in gioco. L’ho detto prima la Juventus la accosto alla vittoria, quindi voglio vincere tanto”.

Foto: Instagram Juve