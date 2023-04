Di Gregorio: “Imbattuti con Inter e Juve, è fantastico. Sono cresciuto in nerazzurro. Palladino deve offrirci qualcosa”

Michele Di Gregorio, portiere del Monza, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Oggi ero molto emozionato, l’atmosfera era bellissima come sempre in questo stadio. Per noi questa vittoria significa tanto perché ci avvicina all’obiettivo, quando vinci contro squadre come queste è ancora più bello”.

La parata su Correa è stata la più difficile? “Forse quella, ero un po’ coperto ma sono riuscito ad arrivarci. Sono contento”.

Perché i risultati non arrivavano? “Lavoriamo molto forte da alcune settimane, stiamo spingendo. A Udine non siamo stati fortunati e il mister voleva dimostrare che alla lunge con le prestazioni arrivano anche i risultati”.

Avresti creduto a questa classifica? “Imbattuti con Juve e Inter. Se me lo avessero detto prima non ci avrei creduto. Mi godo il momento con questo gruppo fantastico”.

Adesso Palladino dovrà offrirvi qualcosa? “Sicuramente, stasera gli abbiamo fatto un bel regalo”.

Foto: Instagram Monza