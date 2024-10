Di Gregorio: “Il nostro motto è fino alla fine. E stasera lo abbiamo dimostrato”

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha parlato a DAZN al termine della gara pareggiata 4-4 contro l’Inter a San Siro.

Queste le sue parole: “Fino alla fine è il nostro motto e oggi lo abbiamo dimostrato. Avevo detto che sarebbe stata una partita bellissima e lo è stata, sono contento della reazione della squadra. Ci dà un segnale forte per ripartire. Si è vista la nostra forza di squadra, ci siamo detti di non mollare. Siamo riusciti ancora una volta a reagire, Yildiz ci ha dato una bella mano e sono contento per lui, è fortissimo e dobbiamo coccolarlo. Bisogna guardare partita per partita, la stagione è lunga e bisogna vedere tra un po’ dove saremo”.