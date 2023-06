Di Gregorio: “E’ stato un campionato speciale. Grazie a tutti i tifosi”

Michele Di Gregorio, dopo una splendida stagione a difendere i pali del Monza ha dedicato un post sui social commentando il campionato appena concluso: “È stato un campionato speciale per me in quanto è stato anche il mio primo in questa competizione, e sono felice di averlo percorso insieme ad una grande squadra! Abbiamo centrato il nostro obiettivo stagionale e rimaniamo determinati verso la prossima stagione. Grazie a tutti i tifosi per averci supportato ad ogni singola partita”.

Foto: Instagram Monza