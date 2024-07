Di Gregorio: “Dopo aver parlato con Giuntoli non ho pensato ad altre squadre”

Intervenuto in conferenza stampa, Michele Di Gregorio, si è così presentato alla Juventus, partendo dalla scelta di vestire la maglia bianconera: “Quando ho parlato con il direttore Giuntoli dopo il campionato non ho più pensato a nessun’altra soluzione – ha detto l’ex Inter in occasione della presentazione alla stampa -. Ho dato la mia parola e l’ho mantenuta. Voglio togliermi delle soddisfazioni e lasciare il segno alla Juventus”.

Poi ha proseguito: “Thiago Motta non ci chiede nulla di strano, solo di partecipare alla manovra e di avere personalità – ha aggiunto -. Qui ho trovato strutture di livello, è tutto bellissimo. Non ho mai visto per altro un gruppo così unito dal primo giorno. Non ho ancora sentito Buffon che è tra i miei idoli insieme ad Handanovic. Quando arrivi a certi livelli è normale sentire della pressione: questo mi spinge a migliorarmi ulteriormente. Certo, questa maglia pesa. Obiettivi? Non ne abbiamo ancora parlato, vogliamo solamente dare tutti il massimo”.

Foto: Instagram Juventus