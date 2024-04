Di Gennaro: “L’Inter è stata sempre la mia casa. Ho scelto la maglia numero 12 per Julio Cesar”

Il terzo portiere dell’Inter Raffaele Di Gennaro, intervistato dai canali ufficiali del club nerazzurro nel Matchday Programme, insieme al compagno di reparto Emil Audero, ha spiegato che emozioni prova nell’indossare la maglia della squadra meneghina. Queste le sue dichiarazioni:

“L’Inter è sempre stata sinonimo di sogno e di casa allo stesso tempo, essere tornato a vestire questi colori è qualcosa che mi rende felice e orgoglioso allo stesso tempo. Qui ho costruito tanto e vissuto momenti che non dimenticherò mai. Ad esempio la finale di NextGen Series vinta contro l’Ajax nella stagione 2011/12, sono molto legato a quella partita perché avevamo fatto veramente qualcosa di importante. E poi qui ci hanno abitato idoli come Julio Cesar, è per questo che indosso la numero 12. E’ la squadra che amo e che mi ha accolto da bambino”.

Foto: Twitter Inter