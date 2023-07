Di Gennaro ha lasciato la sede dell’Inter: sarà il terzo portiere nerazzurro

Aspettando la cessione di André Onana al Manchester United e con Trubin e Sommer principali obiettivi per la porta, l’Inter ha messo a posto anche la vicenda legata al terzo portiere. Oggi Raffale Di Gennaro ha fatto visita alla sede nerazzurra accompagnato dall’agente Davide Bega. L’estremo difensore tornerà al club di viale della Liberazione per fare il terzo portiere, anche per una questione di liste, visto che ha militato nel vivaio dell’Inter. Portiere classe ’93, ha disputato l’ultima stagione tra le fila del Gubbio.

Foto: Instagram Di Gennaro