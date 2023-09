Di Francesco: “Valutiamo gli infortuni di Harroui e Gelli. Ieri un piccolo fastidio per Lirola”

Dopo il successo casalingo con il Sassuolo, arrivato in rimonta la scorsa domenica, il Frosinone si prepara ad aprire la quinta giornata di Serie A, affrontando all’Arechi la Salernitana di Paulo Sousa. Queste le parole di Eusebio Di Francesco, che ha presentato così il match in conferenza stampa: “Per quanto riguarda gli infortunati stiamo valutando il discorso Harroui, se fare una conservativa o un’operazione. Entro fine settimana decidiamo. Gelli non ci sarà per un periodo, valutiamo settimana per settimana. Ci auguriamo di riaverlo in breve tempo anche per non fargli prendere la strordinaria condizione che aveva. Gli ultimi arrivati stanno meglio sono cresciuti a livello di intensità, vediamo se farli giocare dall’inizio o meno. Ci sono alternative come Garritano o Brescianini per sostituire gli infortunati vediamo. Turnover? Non sarò molto influenzato in questa gara perchè giochiamo dopo cinque giorni. Lirola ieri ha avuto un piccolo fastidio, cerchiamo di non rischiare domani per le altre gare sono più ravvicinate. Con Fiorentina e Roma dovrò stare molto attento perchè vicine. Kaio Jorge lo stavo per fare entrare ma poi c’è stato l’infortunio di Gelli. L’ultimo slot è fondamentale, se avessi fatto il cambio due minuti prima considerando il recupero avremmo giocato in dieci gli ultimi 20 minuti“.

Foto: Instagram Frosinone