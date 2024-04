Di Francesco: “Tabella salvezza? No, entriamo sempre in campo per vincere”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Salernitana di questa sera per 3-0: “La vittoria è meritata, non solo per la partita ma anche per il percorso che abbiamo fatto e le ultime gare dove le prestazioni non erano mai mancate. Questa squadra lavora con attenzione. Poi mi sono un po’ arrabbiato perché ci siamo messi in difficoltà da soli ma fa parte della crescita dei giocatori. Per la prima volta ho schierato la stessa formazione per la terza gara consecutiva ed è un vantaggio. Dobbiamo continuare a voler fare la partita, oggi lo abbiamo fatto all’inizio, poi un po’ meno. Stiamo lavorando più di squadra e la solidità difensiva è fondamentale portarla fino in fondo al campionato”.

Sulla crescita della squadra: “Abbiamo costruito una squadra con delle qualità, con talento in rosa. Il talento però se non entra all’interno di un sistema collettivo non serve a niente. Brescianini è in grande crescita, sa difendere e attaccare. Mi piace come si applica. Questi ragazzi devono rubare esperienza e diventare calciatori importanti. In tutto ciò dobbiamo arrivare per forza all’obiettivo finale, è fondamentale”.

Infine: “Tabella salvezza? No, ma ho utilizzato un modo di pensare per far capire ai giocatori quanti punti dovevamo fare in certe gare ravvicinate. Siamo comunque sempre entrati in campo per vincere”.

Foto: Instagram Frosinone