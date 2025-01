Di Francesco sull’Udinese: “I risultati non solo dalla loro parte, hanno grandi capacità”

A parlare nella conferenza stampa di rito è stato Eusebio Di Francesco. Queste le sue parole in vista della gara contro l’Udinese, in programma per domani alle ore 15:00: “L’Udinese è una squadra di grande fisicità che ha fatto un grande inizio di stagione. I risultati nelle ultime partite non sono dalla loro parte. Sono una squadra che ha la grande capacità di ribaltare velocemente un’azione da difensiva a offensiva. Noi stiamo dando continuità al lavoro svolto, cercando di alzare la qualità del palleggio, andando a limare i difetti che si sono visti nella gara precedente. Zerbin? Ha fatto un’ottima gara contro il Verona”.

FOTO: Instagram Venezia