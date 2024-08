Di Francesco: “Su Tessmann valuterà la società il da farsi in questi giorni. Duncan è l’uomo che ci serviva”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Brescia, ha parlato del neo acquisto Duncan: “Guardo a quello che dovrà fare, più che a quello che ha fatto (ride, n.d.r.). Arrivano le partite che contano, lui è arrivato tardi, si era allenato per tanto tempo da solo. Sicuramente ha migliorato la sua condizione fisica, mettendo minuti sulle gambe. Sul fatto di convincerlo, in primis è stata la società a farlo. Il progetto non lo fa l’allenatore, ma la società. E questa è una società che ha le idee chiare: sapeva dove andare, ha seguito anche le indicazioni che ho dato io in sintonia. E’ un giocatore d’esperienza in Serie A, l’uomo giusto che ci servita. Poi è un ragazzo sorridente che si è integrato subito nella rosa. Aggiungo una cosa: faccio i complimenti a tutti per quanto hanno dimostrato fino ad ora, per l’atteggiamento, la serietà e la disponibilità”. Su Tessmann e Busio, al centro di voci di mercato: “Ho parlato con i ragazzi, ma non sono cose che mi competono e se ne occuperà la società per quanto riguarda Tessmann. Busio? Lui fa parte del progetto al 100% a livello tecnico. Per quanto riguarda Tessmann invece se ne occuperà la società come dicevo perché ci sono cose da chiarire e sistemare, se ne devo parlare a livello tecnico beh, se è ricercato da squadre importanti allora la risposta è già quella. Valuterà la società in questi giorni il da farsi”.

Foto: Instagram Venezia