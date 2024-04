Di Francesco su Soulé: “Rigore sbagliato? Capita. Deve assorbire meglio l’errore”

Il Frosinone è in piena lotta per la salvezza e dopo il 2-2 di Napoli cercherà altri punti in casa del Torino: “Viviamo la pressione che però deve essere sana. Dobbiamo essere equilibrati e dare il giusto peso alle partite – ha commentato alla vigilia il tecnico Di Francesco -. Per l’obiettivo finale tutte le partite sono importanti”. Importante potrebbe essere il contributo di Soulé che nell’ultimo turno ha sbagliato un rigore: “Li batte sempre bene, capita ma fa esperienza. Deve assorbire meglio l’errore, questo al momento gli riesce meno”

Foto: instagram serie A