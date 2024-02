Di Francesco: “Sono stufo dei complimenti, voglio raccogliere punti”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus, il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha così parlato: “Come si riparte? Non è facile, perchè la squadra esprime tanto, ma non è ripagata per quello che mette in campo. Mi sono stufato dei complimenti voglio raccogliere dei punti”.

Poi ha proseguito: “Grazie per i complimenti. Mi dispiace non essere ripagati dai risultati. Non meritano questa serie di risultati. Oggi ho cercato di cambiare per dare più compattezza e più equilibrio, perchè abbiamo bisogno di fare punti”.

Foto: Instagram Frosinone