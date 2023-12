Di Francesco: “Sono molto soddisfatto. Un vantaggio avere tanti giovani”

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pari a reti inviolate tra Frosinone e Torino, nel lunch match dello “Stirpe”: “Sono molto soddisfatto, non era una partita facile, perché di fronte c’era un avversario che stava molto bene. Abbiamo avuto tante occasioni, sia nel primo che nel secondo tempo. Quando crei tanto poi puoi rischiare ma non è stato così. Avevamo tante defezioni, abbiamo dovuto cambiare il nostro modulo, ma sono contento”.

Sulla presenza dei tanti giovani in squadra: “I giovani sono più puliti dal punto di vista dell’apprendimento e hanno meno nozioni che vengono dal passato. Si tratta dell’età d’oro dell’apprendimento e sotto questo punto di vista è un vantaggio, anche se alla lunga si possono far imparare cose nuove anche ai più vecchi”.

Foto: Di Francesco Twitter Frosinone