Di Francesco: “Sono contento della squadra, dobbiamo migliorare sull’attenzione”

Domani sera si gioca Milan–Venezia, sfida importantissima per entrambe le squadre. Se il Milan ha l’obbligo di rilanciarsi in classifica e ritornare in corsa insieme alle prime per la lotta scudetto, il Venezia ha bisogno di scollarsi dal pantano della zona retrocessione. Eusebio Di Francesco, tecnico dei veneti, ha parlato in Conferenza Stampa. Di seguito le sue parole.

“Sono contento di lavorare con la mia squadra con ragazzi che vogliono lavorare e mettersi in mostra. Sapendo che dobbiamo migliorare dal punto di vista dell’attenzione. Abbiamo raggiunto caratteristiche importanti con giocatori come Yeboah e Oristanio. Abbiamo ritrovato Busio, che è molto importante e può ricoprire più ruoli. Ci mancava creatività, ma l’abbiamo messa un po’ dentro. Perso Pierini abbiamo trovato Yeboah che in patria chiamano Turbo. Mi sono mancate delle alternative all’inizio, ma abbiamo visto anche El Haddad per esempio che ha fatto 3 gol anche in Nazionale. Ci può dare una mano in un campionato lungo. Per il mercato quindi, quello che è stato fatto, è stato fatto. Yeboah? Partirà con noi. Ha fatto due partite in Nazionale dove solitamente è titolare, ma è subentrato e ciò significa che le sue condizioni non sono delle migliori ancora, visto che si è allenato a parte. È difficile pensare a lui dal primo minuto, non ha le conoscenze delle cose che chiedo. A Nicolussi Caviglia mancava solo la continuità, ed ora ha migliorato il suo minutaggio. Sagrado e Schngtienne cominciano ad avere maggiore conoscenza. Manca a volte un po’ di tempo, e serve pazienza per farli crescere”.

Foto: Instagram Venezia