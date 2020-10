Di Francesco: “Sono arrabbiato, in difesa abbiamo giocato male”

Il tecnico del Cagliari, dopo la sconfitta contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Nandez? Ci dà una grande mano, è la pedina che sto sfruttando. In certi momenti della gara siamo stati poco qualitativi. Pavoletti e Simeone insieme? Alla fine ho messo il doppio centravanti perché Simeone aveva preso una botta nel primo tempo e l’ho visto meno brillante del solito, per questo Pavoletti è entrato per sostituirlo. Troppo spesso andiamo in vantaggio e poi veniamo ripresi e questo non va bene. Dobbiamo difenderci meglio, gli uomini vanno accorciati. Bisogna difendere in maniera differente per arrivare a fare risultati. Non sono contento del fatto che difendiamo con troppa superficialità in certi momenti. Serve maggiore attenzione quando gli avversari vanno a calciare… Il Bologna arrivava al tiro con troppa facilità. Andremo a lavorare sulla fase difensiva negli ultimi trenta metri, che non mi piace.”

Foto: twitter Cagliari