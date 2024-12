Di Francesco: “Siamo stati passivi e arrendevoli. Non può succedere a una squadra che si deve salvare”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, dopo la sconfitta rimediata in casa del Bologna è intervenuto al microfono di DAZN: “Abbiamo creato tante situazioni pericolose nel primo tempo, ribattendo colpo su colpo. Ci siamo fatti due gol da soli, su rigore, il primo è stato molto cercato da Ndoye. Nel secondo tempo la squadra non mi è piaciuta per niente, per il mordente, per la cattiveria, per la ricerca del gioco. Siamo stati passivi e arrendevoli, questo non deve succedere a una squadra che lotta per la salvezza”.

Foto: Instagram Di Francesco